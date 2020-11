Milano: presentata la cucina mobile per distribuire pasti caldi ai senza dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cucina Mobile consiste in un foodtruck dotato di fornelli, forno e bollitori, che seguirà le Unità di strada di Progetto Arca in particolare durante i mesi più freddi, consegnando ogni sera 120 pasti caldi cucinati al momento, per 5 giorni a settimana, con proposte diversificate per un apporto nutrizionale adeguato in termini di quantità e qualità. Insieme al pasto caldo, i volontari consegneranno a chi incontreranno in strada anche un sacchetto contenente cibi confezionati per gli altri due pasti (colazione e pranzo) della giornata successiva. Il servizio garantisce, insieme alla consegna dei pasti, anche dei momenti di dialogo con operatori qualificati, necessari a orientare le persone in difficoltà e senza riparo ai servizi assistenziali e sanitari sul territorio. La relazione di fiducia che ne deriva sarà la base per un auspicato percorso di accoglienza e reinserimento sociale. "Questo progetto si inserisce all'interno di una partnership solida e ben strutturata con Fondazione Progetto Arca - afferma Marco Magnelli, direttore di Banco Alimentare della Lombardia - È da anni che collaboriamo per dare una risposta concreta ed univoca al bisogno e oggi, a fronte dell'emergenza legata alla pandemia, siamo ancora più uniti per dare aiuto alle persone in difficoltà". Conclude Sinigallia: "Grazie di cuore al Banco Alimentare della Lombardia, con cui collaboriamo da anni, e a Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Unione Buddhista Italiana, tre indispensabili partner che, con il loro contributo, ci permettono di mettere in campo questo nuovo servizio dedicato alle persone più fragili". (Com)