Russia-Francia: colloquio telefonico Putin-Macron, focus su terrorismo, Nagorno-Karabakh, Ucraina e Libia

- Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo francese Emmanuel Macron hanno avuto oggi un colloquio telefonico nel corso del quale hanno ribadito il loro impegno nella lotta contro il terrorismo in tutte le sue manifestazioni alla luce dei recenti attacchi terroristici in Francia. Lo ha riferito il Cremlino in un comunicato. Nel corso dei colloqui, Putin e Macron hanno inoltre discusso del conflitto in Nagorno-Karabakh e della presenza di combattenti stranieri provenienti da Siria e Libia nella regione contesa. "Nei colloqui sulla situazione in Nagorno-Karabakh, (i due leader) hanno espresso la loro grave preoccupazione per gli scontri in corso in gran parte della zona di conflitto e una crescente presenza di estremisti provenienti dalla Siria e dalla Libia”, si legge nella nota, secondo Putin ha riferito a Macron degli sforzi compiuti dalla Russia per porre fine il prima possibile ai combattimenti tra Azerbaigian e Armenia e spingerli a trovare una soluzione politica alla crisi con la mediazione di Russia e Francia e dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). Al centro dei colloqui c’è stata anche la crisi in Ucraina orientale, con entrambe le parti che hanno concordato la necessità di rispettare tutti gli accordi raggiunti a Parigi e Minsk nel cosiddetto formato Normandia, compreso il vertice di Parigi del 2019", un comunicato stampa leggere. Quanto alla Libia, Putin e Macron hanno riaffermato che gli sforzi volti a normalizzare la situazione dovrebbero essere potenziati. Indine, le due parti hanno ribadito l’interesse ad approfondire la cooperazione per combattere la pandemia di coronavirus e a sviluppare il vaccino contro il Covid.(Rum)