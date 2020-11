© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io penso che questo decennio sia il decennio di Roma. Scommetto su Roma". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in occasione della terza Assemblea nazionale del suo partito. Ma quanto alle prossime amministrative ha precisato: "Non potremo mai essere in una coalizione che prevede Virginia Raggi sindaco". (Rin)