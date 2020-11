Elezioni Usa: Trump annuncia "grande" conferenza stampa da Philadelphia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una "grande conferenza stampa" che si terrà entro breve da Philadelphia. "Grande conferenza stampa oggi a Phliadelphia, al Four Seasons Total Landscaping, 11:30!", le 15.30 circa in Italia, ha detto lo stesso Trump in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. Lo scrutinio delle elezioni presidenziali sembra aver messo il candidato Democratico, Joe Biden, a un passo dalla conquista della Casa Bianca, ma il presidente continua a denunciare situazioni di irregolarità nello spoglio e nella gestione delle operazioni elettorali. Da ultimo, l'inquilino della Casa Bianca ha parlato di migliaia di voti che sarebbero arrivati illegalmente dopo la chiusura dei seggi nello Stato della Pennsylvania. “Decine di migliaia di voti sono stati ricevuti illegalmente dopo le 20 di martedì, giorno delle elezioni, alterando totalmente e indiscutibilmente i risultati in Pennsylvania e in altri Stati contesi”, ha scritto Trump su Twitter, contestando così il regolamento che consente ai centri elettorali di ricevere i voti dopo la chiusura dei seggi purché siano stati inviati prima di una certa scadenza, cosa che la Pennsylvania e numerosi altri Stati hanno consentito. È notizia di ieri che un giudice della Pennsylvania ha ordinato di "separare" dal conteggio le schede "provvisorie", ossia quelle ancora da confermare a causa dei vizi di forma. (Nys)