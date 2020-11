Spagna-Italia: ambasciatore Guariglia, finalmente compresa importanza di lavorare insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Spagna finalmente "hanno capito" la necessità di lavorare insieme "rafforzando l'azione di rilancio bilaterale", in quanto gli obiettivi da fissare "sono ancora molti". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, aggiungendo che le crisi, nella tragedia che esse comportano – citando un riflessione di Albert Einstein - possono aiutare le persone e le nazioni, perché portano progresso facendo emergere "inventiva, scoperte e grandi strategie". L'ambasciatore ha ricordato i recenti vertici bilaterali di luglio a Madrid ed il foro di dialogo del 20 ottobre scorso a Roma che hanno ulteriormente consolidato le relazioni tra i due Paesi. Guariglia ha ricordato di essere giunto nella capitale spagnola nel pieno della prima ondata della pandemia del coronavirus e ciò ha inevitabilmente condizionato i primi mesi dell'attività diplomatica che si è dovuta svolgere esclusivamente per videoconferenza. Particolarmente complesso è risultato il rimpatrio, a partire da metà marzo fino alla fine di giugno, di migliaia di connazionali. (segue) (Spm)