Inchiesta Open: Renzi, da pm Firenze mi aspettavo scuse, risponderemo col diritto

- In relazione alla iscrizione nel registro degli indagati da parte del procura di Firenze per la vicenda della Fondazione Open, Matteo Renzi ha parlato di "magistrati cui ribalta mediatica piace più che il giudizio di merito, delle sentenze della Cassazione". In occasione della terza Assemblea nazionale di Italia viva, l'ex premier ha commentato: "Mi sarei aspettato dai pm di Firenze una lettera di scuse, invece è arrivato questa mattina un avviso di garanzia che riguarda tutto il Consiglio di amministrazione di Open, oltre al sottoscritto". La "Cassazione aveva parlato solo qualche settimana fa", ha ricordato Renzi per poi annunciare: "Noi rispondiamo col diritto".(Rin)