Elezioni Usa: Twitter oscura altri quattro messaggi di Trump

- Twitter ha oscurato altri quattro messaggi di commento alle elezioni che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato nelle ultime ore. Si tratta di testi nei quali l'inquilino della Casa Bianca rilanciava le notizie di presunte frodi e irregolarità nello spoglio e acquisizione dei voti. I messaggi sono stati oscurati con la dicitura standard del social media - "Il contenuto condiviso in questo Tweet, tutto o in parte, è controverso e potrebbe essere fuorviante in merito alla modalità di partecipazione alle elezioni o ad altri strumenti di coinvolgimento della cittadinanza" - , ma sono ancora visibili su scelta dell'utente. Da ultimo, l'inquilino della Casa Bianca aveva parlato di migliaia di voti che sarebbero arrivati illegalmente dopo la chiusura dei seggi nello Stato della Pennsylvania. “Decine di migliaia di voti sono stati ricevuti illegalmente dopo le 20 di martedì, giorno delle elezioni, alterando totalmente e indiscutibilmente i risultati in Pennsylvania e in altri Stati contesi”, ha scritto Trump su Twitter, contestando così il regolamento che consente ai centri elettorali di ricevere i voti dopo la chiusura dei seggi purché siano stati inviati prima di una certa scadenza, cosa che la Pennsylvania e numerosi altri Stati hanno consentito. È notizia di ieri che un giudice della Pennsylvania ha ordinato di "separare" dal conteggio le schede "provvisorie", ossia quelle ancora da confermare a causa dei vizi di forma. (Nys)