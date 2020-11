Roma: Municipio I, piazza Fontanella Borghese torna ad essere pedonale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati questa mattina i lavori promossi dal Municipio Roma I Centro per la delimitazione dell'area centrale di piazza Fontanella Borghese con colonnotti in travertino collegati tra loro da catene. Lo annunciano in una nota Sabrina Alfonsi e Jacopo Emiliani Pescetelli, presidente e vicepresidente con delega ai lavori pubblici del Municipio Roma I Centro. L'obiettivo, spiega la nota, è "restituire una delle più belle piazze del centro storico di Roma, nel rione Campo Marzio, alla sua funzione di area pedonale e salotto della nostra città. La piazza è stata per anni deturpata da decine di auto in sosta che occupavano l'area non interessata dai prefabbricati del mercato". (segue) (Com)