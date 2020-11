Covid: Viminale, in area rossa sport solo all'aperto e da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una circolare inviata ai prefetti, il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, precisa che nelle cosiddette "aree rosse" "l'attivita' motoria è consentita se svolta individualmente ed in prossimità dell'abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo delle mascherine". L'attività sportiva "è consentita esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Essa può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, non necessariamente ubicati in prossimita' della propria abitazione". (Rin)