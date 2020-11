Francia: aggressione Lione, arrestato uomo accusato di aver sparato a sacerdote greco-ortodosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine francesi hanno arrestato la persona che la scorsa settimana ha sparato ad un sacerdote greco-ortodosso nella città di Lione. Lo riferisce oggi il quotidiano “Le Parisien”, secondo cui il sospetto, di nazionalità georgiana, è stato arrestato ieri e avrebbe confessato di aver aperto il fuoco contro il sacerdote. Anche la moglie del sospetto, di nazionalità russa, è stata arrestata. L’uomo, di 40 anni, ha detto di aver sparato al prete per vendicarsi poiché supponeva che sua moglie potesse essere l'amante del prete. L'uomo ha aggiunto che non intendeva uccidere il sacerdote. In precedenza le autorità francesi avevano fermato e un uomo sospettato di aver sparato al sacerdote per poi rilasciarlo a causa della mancanza di prove sufficienti ad individuarlo come responsabile dell'attacco. L’assalto è avvenuto lo scorso 31 ottobre nel settimo distretto della città, vicino a una chiesa greco-ortodossa. Dopo la sparatoria l'uomo armato è riuscito a fuggire e i pubblici ministeri hanno successivamente aperto un procedimento penale sul tentato omicidio.(Frp)