Roma: Bordoni-Cucunato (Lega), oggi vicini ad attività commerciali dell'Eur

- La Lega del Municipio Roma Eur è scesa questa mattina in piazza Guglielmo Marconi, mettendo in scena un sit-in in sostegno delle attività economiche e commerciali locali in difficoltà a causa dei nuovi dpcm del doverno Conte. "Fior di palestre, piscine, cinema, teatri e locali per conferenze, tutta una serie di attività chiuse dalla sera alla mattina, senza però nessun reale aiuto dallo Stato. In Municipio – commenta in una nota il consigliere Piero Cucunato, capogruppo della Lega al IX Municipio - c'è una mia proposta da luglio, approvata in Consiglio e che richiede l'attivazione di uno 'sportello per il commercio nel periodo Covid-19'. Sulla tematica è programmato un Consiglio straordinario del IX Municipio, dove paleserò l'importanza del commercio in un territorio come il nostro". (segue) (Com)