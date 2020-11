Roma: Bordoni-Cucunato (Lega), oggi vicini ad attività commerciali dell'Eur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa ha ricevuto il sostegno del consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che dichiara: "Le aziende sono sconvolte e ovviamente non possono più sostenere i costi di delle attività che sono bloccate loro malgrado. In questo momento, oltre agli aiuti ci vuole una moratoria per le tasse e le cartelle esattoriali, le proroghe non bastano, serve che il 2020 sia un anno fiscale bianco, come la Lega chiede da mesi. Va ricordato come l'Eur è il quartiere commerciale per eccellenza di Roma, dove la chiusura delle attività sta portando a una pesante crisi economica e soprattutto tante famiglie che hanno perso il lavoro". L'evento organizzato dal consigliere Cucunato con la collaborazione del Coordinamento della Lega IX Municipio, ha visto oggi la presenza del senatore William De Vecchis, l'europarlamentare Simona Baldassarre, il Coordinatore della Lega Giovani Roma Daniele Catalano e Francesco Paolo Russo (Segretario generale Sap Lazio). (Com)