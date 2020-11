Covid: Viminale, mercati all'aperto non chiudono in area gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una circolare inviata ai prefetti, il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, chiarisce che la chiusura dei mercati "opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all'aperto". I mercati all'aperto, "secondo l'orientamento espresso dal ministero per lo Sviluppo economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive", precisa ancora la circolare. (Rin)