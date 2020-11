Sicurezza: De Corato, 12 moschee abusive a Milano vanno chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, dichiara in una nota: "Dopo l'attentato terroristico avvenuto a Vienna lunedì sera, l'Austria ha annunciato un giro di vite con la chiusura delle moschee vicine all'Islam radicale. L'Austria ha scelto la linea dura contro l'estremismo così come aveva annunciato la Francia dopo l'attentato di Nizza che ha la stessa matrice. Mentre l'Europa si mobilita per contrastare il fenomeno della radicalizzazione degli Jihadisti, invece, a Milano tutto tace a proposito delle ben 12 moschee abusive attive ormai da anni. Che cosa aspetta il sindaco Sala per intervenire?". "Vanno chiuse immediatamente innanzitutto perché il Comune non dovrebbe tollerare alcuna forma di abusivismo sul proprio territorio - aggiunge - inoltre, se è vero che sappiamo che questi centri esistono, non sappiamo cosa avviene e cosa viene detto al loro interno. Come è accaduto anche in passato, spesso questi luoghi diventano culle per l'integralismo, soprattutto se le loro attività vengono svolte senza alcun controllo. La prossima settimana, lockdown permettendo, presenterò un esposto alla Procura per denunciare che mai nessuno è intervenuto in questi anni" (Com)