Covid: De Chirico (Fi), a Milano mercati affollati e pochi controlli

- Alessandro De Chirico, consigliere Comunale di Forza Italia Milano, dichiara in una nota: "Ho ricevuto diverse segnalazioni, confermate dai servizi del Tgr e di SkyTg24, che nei mercati milanesi non è stata predisposta alcuna misura per il contingentamento degli ingressi e per mantenere il distanziamento della clientela. Da annotare la presenza di tantissimi anziani a cui Sala aveva rivolto l'invito di uscire il meno possibile. La scusa più frequente presa dai vigili urbani interpellati sui mancati controlli è che non c'è stato il tempo di organizzarsi. Eppure da mesi si sapeva che in autunno sarebbe arrivata la seconda ondata pandemica e che sarebbe stata più aggressiva di quella primaverile". "Qual è il piano anti-covid messo in campo dal Comune guidato dal PD? Le associazioni di categoria non avevano chiesto agli ambulanti la "covid tax" per approntare un servizio di sicurezza all'interno dei mercati? Che fine ha fatto quel personale? E che fine ha fatto il denaro versato da una categoria vessata dalle tasse e per cui nessuno ha pensato di abbassare il Cosap? - aggiunge De Chirico - È davvero incredibile il pressapochismo con cui l'amministrazione comunale sta facendo fronte al secondo lockdown e al virus dilagante nella nostra città. Se cade Milano crolla tutta l'economia italiana! Anziché fare i suoi video acchiappa like, il sindaco si rimbocchi le maniche ed esca nelle strade di Milano. Se serve, siamo disponibili a dare il nostro contributo come rappresentanti dell'Ente, in supporto alla Polizia Locale, sempre che il presidente Bertolè inizi a farsi sentire con il Prefetto per dare valore al nostro ruolo istituzionale".(Com)