Covid: Viminale, per autocertificazione vale modulo Dpcm 24 ottobre

- Nella circolare inviata ai prefetti, il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, chiarisce che "occorre sempre far uso della autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento, sia che si tratti di spostamenti che avvengano in fasce orarie soggette a limitazioni (area gialla), sia che essi avvengano in territori soggetti a restrizioni alla mobilità per l'intera giornata (area arancione e area rossa)". Il modulo pubblicato in occasione del Dpcm del 24 ottobre scorso sui siti istituzionali del Viminale "potrà continuare ad essere utilizzato". Lo precisa la stessa circolare. Il modulo "reca, oltre alle diciture relative a specifiche cause eccettuative (lavoro, salute, urgente necessita'), una dicitura finale che rimanda a qualunque altra causa consentita di spostamento personale, la quale, naturalmente, andrà poi declinata dall'interessato in sede di compilazione del modulo, nel rispetto delle esigenze di riservatezza", si legge ancora nel testo. (Rin)