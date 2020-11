Covid: Casellati, in difficoltà attingere a capacità di visione e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha affermato che "è proprio nei momenti di prova che bisogna attingere a quella capacità di visione, a quell'originalità e a quel coraggio che hanno fatte grande la vostra storia, e insieme la storia della nostra amata Italia". Nel suo intervento in videoconferenza all'Assemblea dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia a Padova, la seconda carica dello Stato ha poi osservato: "Penso che questa assemblea assuma oggi una forte valenza simbolica. L'intero comparto della cultura e del turismo è in forte crisi a causa delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica in atto. I territori in cui operate stanno attraversando un periodo di grave contrazione delle attività più vitali e strategiche. Eppure, la consapevolezza delle difficoltà dell'oggi rende ancora più strategico il vostro ruolo". (segue) (Rin)