Covid: D'Adda (Acad), negozi per animali domestici aperti, ma attività di toelettatura proibita e laboratori chiusi

- Acad chiede la riapertura del servizio di toelettatura in quanto "non si tratta di un semplice vezzo, ma anche di una necessità per il benessere degli animali". Lo spiega in una nota la stessa associazione dei commercianti di animali domestici e toelettatori aderente a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza riguardo la sospensione del servizio in ottemperanza ai provvedimenti governativi anti-Covid validi per le zone rosse. "Una situazione paradossale – esordisce Davide D'Adda, presidente di Acad – con il lockdown per l'emergenza Covid, fra le attività consentite nella fascia rossa come in Lombardia c'è il commercio di animali domestici e, naturalmente, quello degli alimenti per animali domestici, ma non è possibile svolgere il servizio di toelettatura". "Non capiamo il motivo del divieto – prosegue D'Adda – la cura della persona al barbiere/parrucchiere è, per fortuna, giustamente consentita, non possiamo però curare il nostro animale domestico. Andando in un laboratorio di toelettatura, soprattutto, non si crea alcun assembramento e conseguente rischio: si consegna l'animale e lo si recupera a lavoro ultimato". Quello del Pet, sottolinea Acad, è un settore che in Lombardia vanta complessivamente numeri considerevoli: circa 1 milione e 900mila animali di affezione, oltre mille toelettatori professionisti e un totale di quasi 4mila attività commerciali dedicate agli animali domestici. "Non vediamo alcun motivo – afferma D'Adda - per non poter permettere l'attività di toelettatura dei nostri amici a quattro zampe". "Un'attività – spiega - che dev'essere svolta da professionisti e con la quale si preserva il benessere dei nostri animali. Infatti, oltre a lavare il pelo, vengono svolte anche altre operazioni come il controllo delle unghie ed un'analisi superficiale del manto che consente di individuare eventuali problemi come dermatiti ed eczemi e di indirizzare il cliente, se necessario, dal veterinario per gli approfondimenti specifici".(com)