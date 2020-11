Spagna: Juan Carlos, antiriciclaggio individua conto "sospetto" da 5 milioni nell'isola di Jersey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito di Spagna, Juan Carlos, è finito per la terza volta nel mirino della magistratura spagnola. Secondo quanto rivelato dal quotidiano "El Mundo", il Servizio di prevenzione del riciclaggio di denaro sporco (Sepblac) avrebbe infatti scoperto una nuova fortuna nascosta del valore complessivo di 5 milioni di euro in possesso dell'ex monarca sull'isola di Jersey, nel canale della Manica, e ha inviato nei giorni scorsi un'allerta alla Procura anti-corruzione in merito all'esistenza di un fondo fiduciario di cui Juan Carlos risulterebbe beneficiario. Questo fondo sarebbe stato alimentato a partire dal 2005 da un altro conto detenuto sempre nelle isole del Canale. L'antiriciclaggio ritiene che questa struttura finanziaria sia attualmente "pienamente attiva" e sotto il controllo personale di Juan Carlos. (segue) (Spm)