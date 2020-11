Spagna: Juan Carlos, antiriciclaggio individua conto "sospetto" da 5 milioni nell'isola di Jersey (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa nuova indagine sarà assunta direttamente dalla Procura della Corte Suprema e non dalla Procura anticorruzione. Si tratta della terza indagine avviata dalla Giustizia spagnola nei confronti del re emerito. La prima riguarda l'utilizzo di carte di credito "opache" legate a conti esteri non intestati direttamente al re emerito ma dietro i quali si nasconderebbe il milionario messicano Allen Sanginés-Krause; la seconda, più nota anche al grande pubblico, è l'indagine della Corte Suprema sul ruolo che Juan Carlos avrebbe ricoperto nell'assegnazione, nel 2011, a una cordata di 12 imprese spagnole dei lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità (Ave) che collega le città di Medina e della Mecca, in Arabia Saudita. Al vaglio dei giudici vi è la possibile assunzione di commissioni, per circa 40 milioni di euro, da parte dell'ex sovrano. (Spm)