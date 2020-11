Decreto Ristori bis: Bonaccini, confronto positivo, garantire velocità risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto di oggi con il governo "è stato positivo e costruttivo". Lo afferma in una nota il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, commentando l’esito della videoconferenza che si è tenuta oggi fra i presidenti delle Regioni, i ministri Boccia, Gualtieri, De Micheli e il commissario Arcuri sul decreto Ristori. "Il governo ha stanziato una quantità notevole di risorse per ristorare le categorie economiche e i lavoratori che saranno colpiti dalle misure restrittive. Ora però è importante che le decisioni assunte siano correlate ad una velocità nelle erogazioni. Le Regioni - ha aggiunto - hanno comunque assicurato la loro collaborazione per fare in modo che l’elenco dei codici Ateco sia il più completo possibile e che nessuna attività o categoria di lavoratori risulti esclusa". (segue) (Com)