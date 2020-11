Decreto Ristori bis: Bonaccini, confronto positivo, garantire velocità risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Positivo l’impegno assunto dal governo e in particolare dalla ministra De Micheli - ha proseguito Bonaccini - per l’aumento delle risorse disponibili per il Trasporto pubblico locale. Nelle prossime ore i presidenti e gli assessori ai trasporti delle Regioni torneranno ad incontrarsi con la ministra per definire le modalità più celeri di utilizzo e per ragionare anche su nuovi modelli organizzativi che facciano trovare il Paese più preparato al momento della ripresa completa delle attività. Infine - ha concluso Bonaccini - stiamo utilizzando il bando della Protezione civile per il reclutamento di ulteriori medici e infermieri, abbiamo ricevuto gli elenchi e sono in corso verifiche ed assunzioni". (Com)