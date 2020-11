Droga: De Corato (Fd'I) su arresti per spaccio in case popolari, contrastare alla radice situazioni di irregolarità e abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio gli ispettori Aler e gli agenti della Polizia di Stato per l'ottimo lavoro svolto al quartiere Crescenzago dove, grazie ai controlli effettuati, sono stati individuate tre persone che nascondevano 3 chilogrammi di marijuana nelle cantine delle case popolari di via Narni". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale di Fratelli d'Italia, commentando i tre arresti per droga effettuati dalla Polizia di Stato. "È del tutto evidente - aggiunge - che ogni situazione di irregolarità e di abusivismo deve essere contrastata alla radice perché lascia spazio ad altri reati come appunto lo spaccio di sostanze stupefacenti, la ricettazione e altri fenomeni simili che affliggono i quartieri popolari. Soprattutto in un momento delicato come questo per Milano, dove i criminali possono cercare di approfittare del lockdown, non bisogna abbassare la guardia". (com)