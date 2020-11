Elezioni Usa: Michigan, Repubblicani denunciano 6 mila voti dati per "errore tecnico" a Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un errore tecnico registrato in una piccola contea del Michigan ha attribuito al candidato Democratico alla presidenza, Joe Biden, circa seimila voti non dovuti. Lo denunciano rappresentanti locali del Partito repubblicano avvertendo del pericolo che il caso si sia potuto ripetere in altre contee statali, a tutto danno del risultato sin qui elaborato. Nel Michigan, con il 98 per cento delle schede scrutinate, Biden gode di un vantaggio di 146.123 voti sul presidente Donald Trump, e già da tempo i principali netowrk hanno assegnato lo Stato all'ex vicepresidente. "Nella contea di Antrim, sono stati attribuiti ai Democratici voti che erano stati dati ai Repubblicani, causando uno scambio di circa seimila voti tra i candidati", ha detto ai giornalisti la responsabile locale del Gran Old Party, Laura Cox, riportando la testimonianza di un funzionario che aveva parlato di un errore nel software usato per il conteggio. Cox ha quindi avvertito che lo stesso programma è in uso presso altre 47 contee del Michigan, "più della metà delle 83 totali", esortando i rispettivi uffici elettorali a fare opportuni controlli. (Nys)