Roma: Masucci (Fit Cisl Lazio), Tevere navigabile per sostegno turismo e contro traffico

- "Siamo convinti che l'armonia consista in un intreccio di etica ed estetica: è per questo che accogliamo molto positivamente il progetto che prevede lo stanziamento di 420 milioni di euro grazie al Recovery fund, e su spinta del Mit, per rendere navigabile il Tevere". E' quanto dichiara in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Massicci. "Oltre che una proposta importante per l'aspetto di Roma, si tratta di un'importante decisione, che potrebbe dare grande propulsione al turismo e con esso all'occupazione, e contribuire al decongestionamento del traffico, permettendo una via alternativa per la distribuzione delle merci. Il piano va esattamente nella direzione che da tempo indichiamo: quella secondo cui non basta trovare 'soluzioni tampone' all'emergenza Covid e alla conseguente crisi economica, ma è necessario ridisegnare nuovi orizzonti a sostegno dell'economia, dell'occupazione, delle famiglie", continua il sindacalista. "Con uno sforzo comune strategico e al contempo pragmatico, si può dare nuovo impulso alla mobilità della nostra Capitale, gettando così le basi per un efficientamento di tutti i comparti produttivi. Per parte nostra, faremo tutto il possibile a sostegno di progetti come questo: Roma merita, al pari delle altre grandi capitali europee, di dare lustro e agibilità al fiume che la attraversa, e di vivere una stagione di rilancio al termine di questo grave momento", conclude Masucci. (Com)