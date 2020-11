Georgia: domani manifestazione dell'opposizione per chiedere elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione georgiana organizzerà per domani, 8 novembre, una protesta nazionale. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Interpressnews" l'esponente del partito Georgia europea, Sergi Kapandze, spiegando che la principale richiesta dei manifestanti sarà l'organizzazione di elezioni anticipate nel paese. "Questa sarà una manifestazione di tutte quelle persone che sono insoddisfatte della pressione su larga scala, delle frodi e della violenza contro gli elettori durante le elezioni del 31 ottobre. Non sarà una manifestazione di un partito in particolare. Sarà una manifestazione nazionale e non sarà collegata a nessun partito. È diritto del popolo protestare contro ciò che sta accadendo. La nostra richiesta è di tenere elezioni anticipate in conformità con le regole che sono state ora violate", ha detto Kapanadze. Le elezioni parlamentari tenutesi sabato hanno visto la vittoria del partito di governo Sogno georgiano con oltre il 48 per cento dei consensi. (Rum)