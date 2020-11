Libia: arrivati a Tunisi i primi delegati del dialogo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati oggi a Tunisi i primi delegati del dialogo libico che prenderà il via lunedì prossimo a Gammarth, stazione balneare situata circa 15 chilometri a nord di Tunisi, adiacente a La Marsa. Le autorità tunisine hanno completato i preparativi logistici e di sicurezza per il successo delle sessioni del dialogo libico, mentre continua il coordinamento tunisino con la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e con i paesi che sponsorizzano la Dichiarazione di Berlino. In dichiarazioni ai canali televisivi arabi "Al Arabiya" e "Al Hadath", Walid El Hadjam, portavoce della presidenza tunisina, auspica che "un accordo storico possa essere siglato in questa occasione in modo da porre fine alla crisi libica e consacrare il ruolo centrale e positivo della diplomazia tunisina nella regione". La sanguinosa guerra civile in Libia ha avuto ripercussioni negative sulla stabilità della Tunisia e sulle sue condizioni economiche e sociali. La chiusura delle frontiere tra i due Paesi, che si ripete frequentemente, influisce anche sull'economia del Paese e sulle condizioni di vita dei residenti delle regioni di confine, dove la povertà è diffusa. Gli osservatori tunisini ritengono che in caso di accordo permanente tra le parti libiche, la Libia, distrutta da anni di combattimenti, potrà beneficiare delle competenze tunisine e di una manodopera qualificata per la sua ricostruzione. (Tut)