Sanità: Cgil-Cisl-Uil, risorse, personale, non autosufficienza per affrontare emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positivo l'incontro che si è tenuto questa mattina in video call tra Cgil, Cisl, Uil confederali e di categoria e il ministro della Salute Roberto Speranza. Le tre Confederazioni - riferisce una nota congiunta - hanno illustrato le priorità necessarie ad affrontare la seconda fase della pandemia, nella prospettiva, però, di mettere le fondamenta per potenziare e rilanciare il Ssn attraverso interventi di carattere strutturale. Tre i pilastri su cui investire prioritariamente: personale, territorio, cronicità e non autosufficienza. "L'emergenza Covid va affrontata in un quadro di rilancio del Ssn, a partire dal rafforzamento della sanità pubblica", hanno affermato Landini, Furlan e Proietti, "serve un piano straordinario di assunzioni, di stabilizzazioni e di superamento del precariato. Sono necessarie quindi nuove risorse a cominciare da quelle da stanziare nella prossima legge di Bilancio e ne occorrono di più rispetto ai 4 miliardi previsti". (segue) (Com)