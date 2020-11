Sanità: Cgil-Cisl-Uil, risorse, personale, non autosufficienza per affrontare emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Cgil Cisl e Uil investire nel personale significa anche procedere rapidamente al rinnovo del contratto scaduto da due anni e liberare le risorse per la contrattazione integrativa per dare risposte agli operatori sanitari impegnati in lunghi turni di lavoro. Potenziare la rete dei servizi socio sanitari sul territorio deve essere il fulcro centrale del rilancio del sistema sanitario; integrazione indispensabile per la presa in carico efficace dei cittadini, soprattutto dei più fragili. Occorre investire nei servizi di prevenzione e profilassi. (segue) (Com)