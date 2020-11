Sanità: Cgil-Cisl-Uil, risorse, personale, non autosufficienza per affrontare emergenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi un'emergenza nell'emergenza, la Calabria. Per le tre Confederazioni è estremamente urgente intervenire in quella regione per far tornare il SSR ai livelli di efficienza necessari a garantire il diritto alla salute ai cittadini e alle cittadine calabresi. Il Ministro Speranza ha ricordato di aver portato in Consiglio dei Ministri un decreto specifico e si è impegnato a sollecitare ulteriori interventi. Infine, i leader sindacali hanno sostenuto la necessità di sedi e luoghi di confronto costante sui singoli temi, a cominciare da come utilizzare le risorse del Recovery fund e quelle del Mes - rispetto al quale va superato da parte del governo ogni indugio - che vanno attivate rapidamente. L'incontro si è concluso con l'impegno di rivedersi in tempi brevissimi per avviare tavoli di approfondimento sui temi posti e in particolare su finanziamenti, personale, rafforzamento del territorio e non auto sufficienza tra Governo, confederazioni e categorie. Cgil, Cisl e Uil nei prossimi giorni presenteranno una piattaforma complessiva sul riordino del Sistema socio-sanitario. (Com)