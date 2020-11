Covid: Gallo (M5s), giusto riformare Titolo V, non possiamo permetterci differenze tra Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato M5s Luigi Gallo, componente della commissione Bilancio, afferma che "non possiamo più tollerare che una Regione sia più o meno efficiente dell'altra, che in una Regione si possa essere curati più facilmente dell'altra. La tutela della salute deve essere unica ed eccellente in ogni angolo del Paese e deve tornare ad essere centralizzata". In una nota il parlamentare pentastellato quindi osserva: "La pandemia ha messo in luce tutte le debolezze del nostro Paese, a partire proprio dal rapporto Stato-Regioni. In questi anni abbiamo ascoltato cori che invocavano più autonomia, quindi più isolamento, più diseguaglianza, meno unità nazionale e in questo anno abbiamo finalmente compreso quanto tutto questo renda il nostro Paese più fragile e i cittadini meno tutelati. Già a marzo scorso, all'inizio del primo lockdown, avevo indicato questa strada: finalmente oggi - conclude - la modifica del titolo V della Costituzione è diventata una priorità anche per il governo". (Com)