Calabria: Graziano (Pd), sostituire Cotticelli, chiedano scusa M5s e Lega che lo avevano nominato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario regionale del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano afferma che "non ci sono alternative all'immediata sostituzione del commissario Cotticelli, alle quali andrebbe allegato un messaggio di scuse ai calabresi da parte del Movimento cinque stelle e della Lega che lo hanno nominato. Oggi - prosegue in una nota - la priorità è recuperare il tempo aumentando posti letto e terapie intensive ma questo vuoto che si è creato tra regione e struttura commissariale è un'offesa a tutti i calabresi, che adesso si ritrovano in zona rossa, rischiando di dover pagare un prezzo altissimo in termini economici, a causa di scelte non prese e una battaglia pregiudiziale alle misure prese dall'attuale governo sia a marzo che oggi". (Com)