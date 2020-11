Bolivia: presidente ad interim Anez lascia La Paz, non partecipa a insediamento Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, lascerà oggi La Paz, sede delle istituzioni nazionali, dove domani si terrà la cerimonia di insediamento del presidente eletto, Luis Arce. Anez, che ha deciso di non presenziare all'evento, tornerà nella "sua terra natale" Trinidad, ha detto il viceministro per il coordinamento di Governo, Israel Alanoca. Nelle ultime ore, riferisce il quotidiano "la Razon", i diversi ministri del governo uscente hanno rassegnato le dimissioni. A due di loro, il titolare dell'Interno Arturo Murillo e della Difesa Luis Fernando Lopez, è stata impedita l'uscita dal paese, in ragione di indagini aperte su presunte frodi nell'acquisto di equipaggiamento per le forze di sicurezza. (segue) (Brb)