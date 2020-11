Sanità: Speranza, confronto costante con sindacati, sicurezza, assunzioni e investimenti per Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina un incontro in videoconferenza tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, i leader delle confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e i rispettivi responsabili dei settori sanità e funzione pubblica. Lo riferisce una nota del ministero della Salute. "E' importante avere un confronto costante con i rappresentanti dei lavoratori sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sugli investimenti messi in campo per il personale del nostro Servizio sanitario nazionale", le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine dell’incontro. (Com)