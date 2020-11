Puglia: Open Fiber, a Bisceglie arriva banda ultra-larga in fibra ottica su larga scala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fibra ottica sarà installata in modalità Ftth (Fiber to the home, cioè fino all’interno delle singole unità immobiliari), l’unica in grado di garantire velocità di connessione fino a un gigabit (1.000 Megabit) al secondo e una latenza inferiore ai 5 millisecondi, praticamente un tempo di risposta paragonabile al "tempo reale". "L’emergenza sanitaria in corso ci sta dimostrando quanto sia necessario essere dotati di infrastrutture all’avanguardia”, ha dichiarato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. "L’accordo con Open Fiber ci consente di ottenere maggiori e più efficienti servizi per la collettività con una connessione ad internet stabile e performante. Pensiamo, solo per fare degli esempi, allo smart working, alla didattica a distanza ma anche a lezioni in presenza con l’ausilio della rete, alle maggiori opportunità per le imprese che hanno uno strumento in più per essere competitive". (segue) (Com)