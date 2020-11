Puglia: Open Fiber, a Bisceglie arriva banda ultra-larga in fibra ottica su larga scala (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Compiamo un grande passo avanti perché daremo alle famiglie, alle aziende, alle scuole e alla realtà che ne necessitano la possibilità di accedere a un collegamento ad internet più veloce ed immediato, un servizio sempre più essenziale nella vita di tutti i giorni", ha aggiunto il cicesindaco Angelo Consiglio. "L’accordo per la realizzazione della rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica arriva grazie alla proficua collaborazione instaurata con l’amministrazione comunale di Bisceglie - sottolinea Dorotea Lo Greco, referente Affari istituzionali di Open Fiber per il Sud - un rapporto proseguito senza sosta anche durante le fasi più critiche della pandemia. E' importante precisare che tutte le attività sono interamente a carico di Open Fiber, senza alcun esborso da parte del Comune o dei singoli utenti che si avvarranno della nostra rete". (segue) (Com)