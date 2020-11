Puglia: Open Fiber, a Bisceglie arriva banda ultra-larga in fibra ottica su larga scala (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’emergenza coronavirus - evidenzia Ugo Falgarini, regional manager Puglia di Open Fiber - ha dimostrato quanto i servizi digitali, a cominciare da smart working e didattica a distanza, siano divenuti indispensabili. Servizi che solo una infrastruttura interamente in fibra come quella di Open Fiber è in grado di abilitare al massimo delle loro potenzialità. Il nostro obiettivo è esattamente quello di permettere a ogni cittadino, senza distinzioni, la possibilità di accedere a questa tecnologia". I lavori sono stati avviati nei mesi scorsi in limitate aree della città. La stipula della convenzione permette adesso di pianificare al meglio e in modo omogeneo le attività di cantiere, con la chiusura delle attività prevista entro 18 mesi. In itinere, con l’avanzamento dei lavori, sarà già possibile attivare le connessioni. A questo proposito è bene puntualizzare che Open Fiber non si rivolge direttamente al cliente finale ma è operativa nel mercato all’ingrosso, offrendo i propri servizi agli operatori di mercato nel settore delle telecomunicazioni. Ove saranno necessari interventi di scavo (con tracce larghe 10 centimetri) si provvederà al riempimento con malta cementizia e, raggiunto l’assestamento del piano stradale, si procederà, sempre a carico dell’azienda, al ripristino del manto stradale con la scarifica del tratto e la riasfaltatura. (Com)