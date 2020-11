Libia: iniziati a Tunisi i colloqui preparativi del dialogo libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati oggi a Tunisi i colloqui preparativi del dialogo libico, il cui inizio è previsto lunedì' prossimo. Lo ha riferito l'inviato dell'emittente televisiva libica "218 Tv". I lavori sono iniziati dopo che sono giunti in Tunisia i primi delegati del dialogo libico che inizierà la prossima settimana a Gammarth, stazione balneare situata circa 15 chilometri a nord di Tunisi, adiacente a La Marsa. Le autorità tunisine hanno completato i preparativi logistici e di sicurezza per il successo delle sessioni del dialogo libico, mentre continua il coordinamento tunisino con la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e con i paesi che sponsorizzano la Dichiarazione di Berlino. (Lit)