Covid: sondaggio, per il 93 per cento dei tifosi giusto chiudere stadi

- Per il 93 per cento dei tifosi la decisione del governo di chiudere gli stadi è giusta. Il risultato emerge da un 'sondaggio' online lanciato venerdì da 'Fan rating', app dedicata ai tifosi di calcio e scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet. Solo il 3 per cento dichiara di non essere d'accordo con questo provvedimento, mentre il 4 per cento non si esprime. Guardando invece al futuro e alla possibilità che gli stadi vengono riaperti, il 76 per cento dice che ci tornerebbe "ma solo se ci fossero delle misure sanitarie adeguate", il 15 per cento risponde, invece, che comunque "non ci tornerebbe per paura di contagiarsi". Solo il 5 per cento si esprime su un ritorno "incondizionato", mentre il 4 per cento non si esprime. L'ultimo quesito che 'Fan rating' rivolge al suo pubblico riguarda la Serie A e il "timore" che il campionato possa fermarsi: il 63 per cento pensa ritiene che non accadrà, ma all'interno di questa percentuale il 17 per cento auspica il contrario; il 24 per cento dice di "sì" e il 13 per cento non riesce a fare previsioni.(Rin)