Calabria: Perego (FI), assestato altro duro colpo a narcotraffico internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Matteo Perego fa i "complimenti ai funzionari dell'Agenzia delle dogane di Gioia Tauro (Adm), ai militari del comando provinciale di Reggio Calabria e alla procura della Repubblica, direzione distrettuale Antimafia per il colpo assestato al narcotraffico internazionale con un'operazione che ha permesso di individuare e sequestrare 932 chili di cocaina purissima all'interno di un container". Il parlamentare azzurro lo scrive in una nota. (Com)