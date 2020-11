Bielorussia: proteste dell’opposizione a Minsk, più di 40 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 40 persone sono state arrestate a Minsk per aver preso parte alla cosiddetta marcia dei medici indetta per protestare contro il risultato delle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso. Lo riferisce in una nota il Centro per i diritti umani di Viasna, secondo cui le forze dell'ordine hanno arrestato 42 persone che hanno preso parte alla protesta non autorizzata. Un’altra manifestazione di sole donne è stata indetta sempre a Minsk e anche in questo caso ci sono stati degli arresti. La Bielorussia è entrata in una prolungata crisi politica dopo le elezioni presidenziali del 9 agosto vinte dal presidente in carica Alexander Lukashenko. L'opposizione non ha riconosciuto i risultati, riconoscendo la candidata Svetlana Tikhanovskaya come la vera vincitrice.(Rum)