Piemonte: Forzese (FdI), raccolta firme contro il lockdown

- "Dal governo ci saremmo aspettati aiuti, fondi e sovvenzioni per la nostra Regione, per le partite iva e i lavoratori. Invece, in maniera inspiegabile, veniamo colpiti dall'ennesimo tremendo lockdown mentre altre regioni, in situazioni simili, vengono lasciate operare". A dirlo è Enrico Forzese, attivista torinese di Fratelli d'Italia. "Migliaia di negozi e attività hanno chiuso, interi settori sono ridotti con l'acqua alla gola, moltissimi lavoratori son rimasti a casa senza soldi per colpa del governo e della malagestione del coronavirus - continua Forzese - .Siamo stati costretti a cambiare il nostro stile di vita, ad investire un sacco di soldi nell'adeguamento delle attività per prevenire il contagio, per poi ritrovarci chiusi in casa senza soldi e senza poter lavorare. E' ora di dire basta! Vogliamo la riapertura del Piemonte con la ripresa immediata delle attività lavorative. Non sarà Torino a dover ripagare gli errori del governo. Lanciamo una raccolta firme online per far sentire alta la voce di Torino e dei piemontesi, non subiremo l'ennesima follia in silenzio". (Rpi)