Covid: piazza vuota per Gilet arancioni, Pappalardo "contro dittatura sanitaria"

- Piazza vuota a Roma per i Gilet arancioni che hanno indetto una manifestazione oggi a piazza Bocca della Verità per contestare le nuove restrizioni adottate dal governo per prevenire il contagio da Covid-19. Pochi i presenti sotto al palco, circa una cinquantina di persone, alcune con il gilet arancione. Presenti le forze dell'ordine per presidiare la zona. "Noi siamo contro la dittatura sanitaria ed il terrorismo mediatico, siamo un agglomerato di forze che ha come obiettivo di mandare a casa questo governo, che fa dei provvedimenti non all'altezza, che non hanno nulla di scientifico", ha detto nel suo intervento l'ex generale Antonio Pappalardo. (Rer)