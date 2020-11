© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scandalosa inadeguatezza del commissario Cotticelli dimostra la scandalosa inadeguatezza di tutto il governo, che l’aveva appena confermato alla guida della Sanità calabrese. I cittadini non meritano uomini come Arcuri e Cotticelli, ora sia la Calabria a riprendersi in mano la sua dignità e la sua Sanità". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)