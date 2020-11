Covid: Fico, Parlamento centrale, riparta confronto costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Camera si sono tenute in settimana le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza, "due momenti - sottolinea su Facebook il presidente di Montecitorio, Roberto Fico - particolarmente importanti che ribadiscono il ruolo centrale del Parlamento e dimostrano un clima differente, e una maggiore propensione al dialogo da parte di tutti gli attori istituzionali. È un primo segnale positivo". La terza carica dello Stato osserva poi che "il confronto anche aspro fa parte della politica, e questo l’abbiamo visto in Aula proprio in questi giorni come in passato. Voglio però sottolineare che questa settimana di lavori ha dimostrato plasticamente come le Camere siano indiscutibilmente centrali e restino il luogo in cui si prendono le decisioni, quello in cui si indirizza il governo. Ripartiamo tutti insieme - conclude Fico - dal confronto costruttivo di questi giorni e proseguiamo nel solco della coesione, nel rispetto delle differenti idee di ognuno". (Rin)