Bielorussia: Lukashenko, elezioni presidenziali Usa “una presa in giro della democrazia”

- Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha definito le elezioni presidenziali negli Stati Uniti “una presa in giro della democrazia”. "Date un'occhiata a cosa sta accadendo con queste elezioni (negli Stati Uniti). È un peccato, una presa in giro della democrazia”, ha detto Lukashenko, citato dall'agenzia di stampa statale “Belta” a margine della sua visita alla centrale nucleare di Astravets. Il capo dello Stato di Minsk ha quindi chiesto che i governi dei Paesi occidentali chiedano a Washington di tenere nuove elezioni, come hanno fatto per la Bielorussia, dicendosi al contempo convinto che non lo faranno “per paura”. Commentando le relazioni Usa-Bielorussia, Lukashenko ha assicurato che non cambieranno a prescindere dall'esito delle elezioni.(Rum)