Libia: ambasciata Usa esplora possibilità riapertura a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Libia sta esplorando la possibilità di riaprire in Libia e verificando a livello logistico nuove sedi a Tripoli. E' quanto si legge in una nota apparsa sul sito internet dell'ambasciata Usa in Libia. Mentre il Libyan Political Dialogue Forum si prepara a prendere il via a Tunisi l'ambasciatore statunitense, Richard Norland, ha parlato ieri con il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohammed Siala per comunicare l'intenzione dell'ambasciata degli Stati Uniti di avviare consultazioni formali con le autorità libiche sul lungo processo per garantire una sede a Tripoli in modo da facilitare gli impegni diplomatici a lungo termine in Libia degli Usa. "Anche se siamo molto lontani dall'essere effettivamente in grado di aprire un'ambasciata, la prospettiva di progressi verso la stabilità politica offre l'opportunità di iniziare a esplorare le fasi procedurali e i negoziati bilaterali necessari per avviare tale processo", ha affermato l'ambasciatore Norland. Nel frattempo, poiché le valutazioni su sicurezza e logistica lo consentono, l'Ambasciata continuerà a viaggiare attraverso la Libia per coinvolgere un'ampia gamma di leader libici a sostegno del dialogo intra-libico in corso facilitato dalle Nazioni Unite. (Lit)