Trasporti: Raggi, da lunedì più bus per le strade di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 9 novembre ci saranno più bus per le strade di Roma. Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Lo faremo anche grazie all’impiego dei bus turistici. che andranno a potenziare i servizi di trasporto pubblico. Ricordo che, a maggio scorso, siamo stati fra i primi in Italia a impiegare i bus privati a sostegno delle linee metro. Il piano che partirà il prossimo lunedì prevede un diverso potenziamento: in concreto metteremo più bus Atac sulle linee più frequentate, mentre i pullman privati andranno a sostegno di quelle meno utilizzate. In questo modo recuperiamo autobus Atac per metterli dove c’è più bisogno", continua la prima cittadina di Roma. "Una nuova flotta per i servizi integrativi che servirà ad aumentare l’offerta soprattutto nelle ore di punta, e limitare, quindi, i disagi per chi ogni giorno deve recarsi a lavoro o è costretto a muoversi per necessità o urgenza, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19. Questo è una risposta concreta che diamo nel breve periodo. Nel frattempo Atac ha pubblicato il bando per aumentare ulteriormente i servizi integrativi tramite i pullman privati, una procedura rivolta alle aziende di settore. Questo vuol dire aiutare imprese, famiglie in difficoltà, già gravemente colpite da questa crisi e, allo stesso tempo, dare più servizi ai cittadini. In questi giorni siamo chiamati a uno sforzo straordinario. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Voglio ringraziare ancora una volta i dipendenti in prima linea che lavorano, quotidianamente, per garantire servizi fondamentali per la nostra città", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)