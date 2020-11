Sicurezza: Urso (Fd'I), interrogazione su mancate nomine ai servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier delle nomine sembra gestito dal governo con "una logica di asservimento agli obiettivi politici, cosa che non può assolutamente riguardare le nomine in scadenza nei campi della 'intelligence', impegnata in prima linea a tutelare la sicurezza nazionale, tanto più nella attuale gravissima fase di emergenza sanitaria, economica e sul fronte della sicurezza interna e internazionale". E' quanto denuncia in una interrogazione il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir il quale rileva che "vi sono ormai tre, e a breve quattro, posizioni vacanti di vicedirettori in Aise, Aisi e Dis, oltre a 142 nomine governative in scadenza o comunque in fase di rinnovo nelle aziende di Stato o in altri Enti, che sembra si vogliano ancora rinviare in attesa di trovare un accordo complessivo di 'lottizzazione'". (segue) (Rin)