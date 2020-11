Sicurezza: Urso (Fd'I), interrogazione su mancate nomine ai servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urso quindi osserva: "A ciò occorre aggiungere la scadenza in dicembre del direttore del Dis e del comandante generale dei carabinieri. Questo politica del rinvio meramente strumentale è assolutamente inaccettabile soprattutto per quanto riguarda i 'vertici' dei servizi perché occorre assicurare, oggi più che mai, ai comparti operativi e strategici della sicurezza nazionale di agire con pienezza e lungimiranza in un momento così difficile per la nazione". Il senatore Fd'I inoltre, rileva che "mentre per il direttore dell’Aisi si giunse in agosto alla determinazione di cambiare con decreto legge la legge di riforma del 2007, pur di assicurare quella continuità di gestione ritenuta assolutamente necessaria durante la fase di emergenza sanitaria che, peraltro, allora sembrava in via di superamento; oggi, invece, non si procede alle nomine dei vicedirettori dei servizi in una fase di recrudescenza dell’emergenza sanitaria ed economica e di acuirsi della minaccia terroristica internazionale con problemi evidenti anche nella gestione dell’ordine pubblico". (segue) (Rin)